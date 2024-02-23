В Новосибирске предлагают строить дома из морских контейнеров

На новосибирский рынок пришли компании, которые строят дома из морских контейнеров. В Европе этой традиции уже много лет.

Необычную тенденцию в Новосибирске внедряют уже порядка 10 компаний. Эпатажное строение выглядит эффектно, однако стоит он немалых денег.

«Дом, сделанный из морского контейнера это не про экономию. Да, он стоит меньше кирпичного коттеджа или дома из бруса, но исключительно за счет малой площади. Если смотреть на цену квадратного метра, то там не меньше получается, – рассказал BFM-Новосибирск руководитель компании Baza House.

– Те, кто выбирает такие дома, выбирает их не из-за цены, а по другим соображениям, в первую очередь из-за удобства. Здесь как с конструктором можно: довольно быстро собирается, легко устанавливается и перевозится».

Изготовители таких домов также рассказали, что их услуги пользуются популярностью у людей в возрасте от 30 до 50 лет. Чаще такой дом-конструктор пользуется спросом всё-таки в Центральной России.

В Новосибирске из морских контейнеров стали строить турбазы и точки общепита. Сейчас этот бизнес занимает не более 2% от общего строительного рынка.

«Я не вижу перспектив их для массового использования», – считает независимый аналитик рынка недвижимости Александр Астахов. – Дизайнерские решения с теми же контейнерами выглядят очень интересно – есть телевизионные проекты этому посвященные. Но когда начинаешь считать и примерять это к нашим условиям, то понимаешь, что традиционные дома с большими комнатами, кухнями, кладовками мини-дом заменить не сможет».

Эксперт также назвал такой домик «игрушкой», которой используют в случае приезда гостей, а не постоянное жилище. Перспективы развития рынка он также считает утопическими.

Напомним, ранее в мэрии Новосибирска рассказали о самых высоких домах, а также сообщили, когда в городе появится настоящий небоскрёб.