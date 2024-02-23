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общество проиcшествия

В Новосибирске произошёл пожар в складских помещениях на Петухова

Фото: телеграм-канал «АСТ-54 Black», ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений тушит возгорание в складских помещениях.

В Новосибирске усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений тушит возгорание в складских помещениях.

По данным ГУ МЧС региона, в Новосибирске в 7:03 утра произошел пожар на складе в Кировском районе Новосибирска на улице Петухова. Склад поделен на три отсека где хранятся палеты, продукты питания и металлические изделия.

Фото В Новосибирске произошёл пожар в складских помещениях на Петухова 2

Внутри склада происходит сильное горение, уточняют в ведомстве. Для тушения создан штаб пожаротушения. Всего на ликвидацию пожара задействованы 67 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС России 51 человек и 14 единиц техники. Помимо этого, на место отправлен пожарный поезд.

В соцсетях отмечают, что клубы дыма видно с разных точек города.

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Дамир Трубников

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