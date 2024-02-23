В Новосибирском районе спасатели нашли тело мужчины, погибшего при пожаре

В Новосибирском районе загорелась квартира в жилом доме.

В результате пожара в квартире под Новосибирском спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар произошел в пятницу, 23 февраля, в поселке Каинская Заимка в Новосибирском районе. По данным спасателей, пожарные при тушении огня на втором этаже 10-этажного дома нашли тело мужчины.

Из здания были эвакуированы 29 человек, однако мужчина с астмой, проживающий на восьмом этаже, нуждался в помощи спасателей. Он был эвакуирован при помощи спасательных устройств после того, как позвонил на номер 101 и запросил помощи.

Пожарные ликвидировали открытое горение за полчаса. Следственная оперативная группа проведет расследование для выявления причины возгорания. В тушении пожара участвовали 17 человек и 5 единиц техники.

Напомним, в Новосибирске пожарные ликвидировали пожар в складских помещениях на Петухова.