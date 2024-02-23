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общество

В НСО получившим инвалидность на СВО помогут адаптировать жилье для коляски

Фото: Freepik.com

В Новосибирской области выросло число мер поддержки бойцов СВО.

Участникам специальной военной операции, получившим инвалидность на фронте, за счет бюджета помогут адаптировать квартиру и подъезд дома для коляски. На это выделят 500 тысяч рублей. Если же переделать помещения невозможно, то желающие смогут получить миллион на покупку новой квартиры с учетом продажи имеющейся.

Как сказал министр труда и социального развития региона Владимир Машанов, уже есть 37 потенциальных получателя такой льготы. Также он не исключил, что в этом году для участников спецоперации разработают новые меры поддержки.

Ранее мы рассказывали, что в НСО бойцы спецоперации бесплатно проходят реабилитацию и учатся.

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Галина Чебыкина
Журналист

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