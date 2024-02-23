В ЯНАО маленькая девочка решила помочь бойцам СВО, продав свою метровую косу

В ЯНАО девочка продала свою почти метровую косу для помощи бойцам СВО.

Третьеклассница Радмила из Губкинского и ее мама Лилия постоянно оказывают помощь военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации. Подходя к Дню защитника Отечества, девочка хотела поздравить мужчин, и чтобы не собирать деньги, она решила подстричь и продать свои волосы, пишет МК Ямал.

В парикмахерской измерили длину детской косы — 89 сантиметров. За нее девочка получила десять тысяч рублей, которые ее мама перевела на счет фонда «Боевое единство» в Ноябрьске.

Радмила — активистка своего района. Она учится в музыкальной школе, играет на фортепиано и является членом местного отделения движения «Движение первых», а её мама работает в детском садике «Колокольчик», который регулярно участвует в сборе гуманитарной помощи для участников спецоперации. Женщина всегда помогает собирать подарки для бойцов.