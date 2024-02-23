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общество

В зоопарке Удмуртии показали белую медведицу Шайну из Новосибирска

Фото: Известия Удмуртской республики

В зоопарке Удмуртии уже месяц живет белая медведица Шайна из Новосибирского зоопарка.

Уже целый месяц белая медведица Шайна, ранее проживавшая в зоопарке Новосибирска, обитает в удмуртском зоопарке. После завершения карантина ее выпустили в вольер.

По словам сотрудника ижевского зоопарка, Шайна хорошо перенесла переезд и сейчас активно осваивает новое место обитания, чувствуя себя комфортно.

В социальных сетях опубликовали видео с медведицей. На записи она с интересом рассматривает вольер и окружающие предметы, затем исследует заснеженную площадку и находит приготовленные для нее угощения.

Шайну доставили в зоопарк Удмуртии в январе текущего года. Она родилась в 2018 году в Новосибирске у медведицы по имени Герда, которая также является матерью Норди и сестрами-близняшками Белки и Стрелки.

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Дамир Трубников

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