Звон в ухе мужчины из Подмосковья оказался симптомом опухоли мозга

Жителя Подмосковья беспокоили жужжание и звон в ухе, он обратился к врачам — оказалось, что не зря.

В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали, что 52-летний мужчина поступил Раменскую больницу. Проведя исследования, врачи выявили у него трехсантиметровую опухоль мозга между двумя верхними шейными позвонками — она уже врастала в полость черепа. Пациента прооперировали.

«Необходимо было осторожно подобраться к опухоли, так как любое прикосновение к нервным окончаниям, даже через образование, могло привести к замедлению сердечного ритма и остановке сердца. Из-за сложности доступа мужчину пришлось оперировать в положении сидя. Операция прошла успешно и заняла более 2двух часов», — прокомментировал заведующий нейрохирургическим отделением Раменской больницы Сергей Леонов.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает. Вскоре его переведут на амбулаторное лечение.

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