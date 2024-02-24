Двое погибли: стали известны подробности ночного пожара в Новосибирске

В результате пожара в пятиэтажке на улице Адриена Лежена погибли два человека.

Пожар в пятиэтажном доме на улице Адриена Лежена в Новосибирске унес жизни двух человек и пострадало девять человек. Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место происшествия и смогли спасти девять человек.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило в 01:27 по местному времени. Огонь охватил квартиру на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Адриена Лежена.

Пожарным потребовалось около 50 минут, чтобы полностью ликвидировать пламя. Площадь горящей квартиры составляла 40 квадратных метров.

Перед прибытием пожарных, 17 человек самостоятельно эвакуировались из дома. Еще девять человек были спасены огнеборцами.

Семья из двух взрослых и двух детей не пострадала. Однако, остальным пятерым жильцам потребовалась медицинская помощь и реанимационные мероприятия, после чего их госпитализировали.

Для временного размещения пострадавших был организован пункт в детском саду, расположенном неподалеку от дома.

В процессе проведения работ в доме были обнаружены два тела без признаков жизни. Один из них находился в горящей квартире.

Причины и обстоятельства пожара будут выяснять следственная оперативная группа, в состав которой войдут также следователи Следственного комитета и дознаватели МЧС России.