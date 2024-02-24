Медиум Александр Шепс рассказал о самых энергетически сильных камнях

Среди инструментов, с которыми работает медиум Александр Шепс много камней. Он не только использует их в своей работе, но также создает из них амулеты и талисманы. Александр неоднократно дарил камни коллегам. Даже на финал «Битвы сильнейших» принес каждому камень, который ассоциировался у него с тем или иным экстрасенсом. Как выбирать камни, могут ли они приносить не только пользу, но и вред, какие камни считаются самыми энергетически сильными и какими пользуется сам Александр Шепс, он рассказал нам в эксклюзивном интервью.

— Как камни влияют на энергетику человека и почему их часто делят по знакам зодиака, например?

Безусловно, камни влияют на энергетику человека! Причиной такого влияния является наличие у камней определенной частотной вибрации, и у каждого камня она своя. Если она совпадает по резонансу с человеком, то камень является его «продолжением», независимо от происхождения или вида камня. Поэтому утверждение о том, что кому-то подходят только определенные камни, и только такой породы – заблуждение. По этой же причине я не люблю привязывать выбор камня к знаку зодиака человека.

— Как подобрать камень-талисман человеку? Что надо учитывать, что надо знать о человеке?

Если вы хотите подобрать себе талисман из камня, то нужно ориентироваться только на собственные ощущения. Я всегда говорю, что выбирать камень нужно исходя из собственной визуализации и по тактильным ощущениям. Нравится он лично вам или нет? Испытываете вы что-то при соприкосновении с ним? Если это позитивные вибрации и чувства, то это ваш камень!

— Можно ли носить на себе разные камни, чтобы добиваться различных целей?

Конечно, если эти камни не испытывают «негатива» друг к другу. Камни могут не совпадать по резонансу, и человек это сразу же почувствует на себе. Такой «конфликт» может проявиться в виде упадка сил, перепадов давления, эмоциональных срывов. Их носитель будет понимать, что это происходит именно из-за камней, поскольку негативные проявления уйдут сразу после того, как он выложит свои камни и уберёт их подальше от себя. А вообще камни могут усиливать действия на достижение желаемого результата, если их грамотно подобрать своему владельцу.

— Можете вкратце рассказать про самые популярные камни, которые отвечают за те или иные блага? Например, какой камень может привлекать любовь, какой — удачу, финансовое благополучие и т.д.

Я не разделяю камни по их популярности. Камни для меня, в первую очередь, это что-то живое. Они не говорят и не мыслят, как мы, но это вовсе не означает, что они на это не способны. Способны и еще как, просто иначе, в другой форме. Многие считают жадеит и малахит камнями, открывающими финансовые потоки. Другой пример: аметист, чароит, агат и турмалин способны развивать интуицию человека. Но на самом деле, на все эти возможности способен абсолютно любой камень. Всё зависит от того, как ты с ним и о чём договоришься. Один и тот же камень способен работать, и на открытие финансового потока, и на поиск отношений.

— Делятся ли камни по половому признаку – какие-то для женщин, какие-то для мужчин? Какие камни могут раскрыть сильнее женскую энергетику, какие камни усилят мужскую?

Я не считаю нужным делать такую градацию. Здесь всё зависит от самого человека. Если человек устанавливает связь со своим камнем, то ему не требуется определенных различий, ни по этому признаку, ни по возрасту, ни по какому другому.

— Есть ли такое понятие как самый энергетически сильный камень, например?

Есть камни, которые вмещают в себя огромное количество энергии. Но опять-таки, это будет зависеть от их владельца. Давайте представим, что ваш камень — это ваш ребёнок. На сколько он талантлив у вас? Всё будет зависеть от его воспитания, образования, опыта, которым вы его наделите. Но для примера могу выделить один из самых энергетически сильных камней — чароит.

— Вы часто приносите в подарок камни (вы дарили камни Павлу Воле в его шоу, дарили всем участникам «Битвы Сильнейших»). Как вы их подбираете?

Исключительно по собственным ощущениям! Я просто смотрю на человека и анализирую: его энергетику, с чем у меня ассоциируется этот человек, каким я вижу в этот момент его ауру. Затем просто выбираю для него камень.

— Может ли быть такое, что тот или иной камень приносит неудачу, хотя тот, кто им обладает об этом не догадывается? По каким признакам это можно понять, и какие камни имеют определенно негативную энергетику?

Любой камень способен иметь как негативную, так и позитивную энергетику. Всё зависит от человека и от его собственного восприятия. Про негативные ощущения и их проявления я говорил выше на примере, когда человек носит несколько разных камней несовместимых друг с другом. Хочу сделать акцент на следующем: если камень правильно активирован, то он не может приносить неудачу своему владельцу. При самом плохом раскладе он просто превратится в обыкновенный минерал. Процесс активации я подробно описал в своей книге: «Медиум: в поисках жизни». Но если коротко, то нужно дать своему камню имя, которое нельзя называть никому! Затем зарядить его, положив на ночь под подушку в период растущей Луны.

— Есть ли камень-талисман у вас? Что это за камень?

У меня очень много камней, которые я использую в качестве своих эзотерических талисманов и инструментов. Я даже примерно не могу назвать их количество. Два моих самых любимых камня — это чароит и матричный опал. Чароит помогает мне считывать людей, а матричный опал дает мне сильную зеркальную защиту.

— Используете ли вы камни в своей работе, и если да, то как именно?

Частично я уже ответил на это в предыдущем вопросе, могу дополнить и рассказать тем, как я использую снежный обсидиан — это камень, который очень быстро притягивает различных фантомов. Не сущностей, а именно фантомов. Он позволяет их быстрее увидеть в нужный момент. Если со мной рядом находится снежный обсидиан, то мне будет чуточку легче увидеть мертвого, чем сделать тоже самое без него. Он своего рода дополнительная, энергетическая «батарея» для медиума.

P.S.

Говорите с камнями, они понимают не только человеческую речь, но и проникают в ваши мысли. Сердце камня — это не холод, а верность и безграничная сила!

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