Предпринимателей Новосибирска наградят на бизнес-премии «Звёздная лига»

26 февраля в Новосибирске пройдёт закрытая бизнес-премия «Звёздная лига».
В отеле Domina встретятся одни из самых успешных жителей Сибири и узнают, кто получит звание главного бизнесмена города от портала «BFM-Новосибирск».
Организацией премии занимается медиахолдинг «Сиб.фм Group». Как отмечает директор компании Марина Волк, номинантами «Звёздной лиги» станут руководители и лидеры бизнеса высокого уровня.
«Мы стремимся отметить и наградить компании и предпринимателей, которые проявляют инновационный подход, лидерство и успех в своей отрасли. Наша премия поможет повысить общественное признание и престиж бизнеса, а также привлечь внимание инвесторов, партнёров и клиентов к участникам “Звёздной лиги”», — прокомментировала Марина Волк.
Награждать участников будут по двенадцати номинациям.
1.«Бизнесмен года» — предприниматель, имеющий стабильный и успешный бизнес, который зарекомендовал себя как надежный работодатель.
2.«Открытие года» — бизнес с новаторским подходом, который может принести реальные преимущества клиентам в сфере предоставления услуг и продукции.
3.«Лидер инноваций» — компания, чья деятельность направлена на создание и коммерческое использование технических или технологических нововведений в области производства или оказания услуг, или позволяющее создать новый рынок или удовлетворить новые потребности.
4.«Бренд года» — компания, которая добилась значительных успехов в развитии своего бренда и улучшения его узнаваемости среди потребителей.
5.«Экспортёр года» — компания, чья деятельность ориентирована на зарубежный рынок, либо другие регионы России.
6.«Социальное предпринимательство» — бизнес, работа которого направленна в вовлечение в социально активную деятельность и обеспечение занятостью лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.
7.«Красивый бизнес» — бизнес в сфере услуг и товаров индустрии красоты.
8.«Дело жизни» — компания, принадлежащая конкретной семье или нескольким семьям.
9.«Когда вкусно, тогда вкусно» — предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере HoReCa.
10.«В надежных руках» — бизнес, который заботится о здоровье людей и организации, выражающие взаимосвязь здравоохранения и сопряженных с ним сфер деятельности по охране и укреплению здоровья людей.
11.«Прорыв года» — компания, с самыми высокими темпами роста и развития.
12.«Автобизнес года» — компания, имеющая успешный опыт в автомобильной индустрии (производство, продажа, обслуживание автомобилей).
Имена победителей станут известны уже через два дня.
Генеральный партнёр: ООО «Брусника».
Автопартнёр: Группа компаний «Автолига» официальный дилер: HAVAL, Chery, Faw, Jetour, Kaiyi, Baic, УАЗ, Sollers, HOWO, Sitrak, Sitroёn, Peugeot, Isuzu.
Партнёры:
— ПАО «БАНК УРАЛСИБ» филиал в г. Новосибирске.
— Салон оптики «Тамара».
— Строительная компания «Камея» — более 30 лет надёжности и доходные апартаменты IQ Aparts (Айкью Апартс) на Кирова — победитель Urban Awards «Лучшие апартаменты комфорт-класса».
— «Цифра брокер» — одна из ведущих российских инвестиционных компаний с более чем 13-летним опытом работы на фондовом рынке.
— Образовательная компания «УмнаЯШкола».
— ВафLand.
— Рестораны итальянской кухни «Перчини».
— Клиника лазерной и инъекционной косметологии Elix.
— Центр новых медицинских технологий.
— Центр системного подхода к красоте и здоровью «Основа».
— Клиника профессора Хачатряна.
— Футбольная школа «Динамо» в Новосибирске.
— DDA REAL ESTATE недвижимость за рубежом.
— Караоке-бар Григория Лепса – Leps Bar.
— Бутик нишевой парфюмерии Mon parfum.
— Мультиформатный комплекс апартаментов «Аэрон» на Площади Маркса.
— Федеральная сеть салонов тайского массажа и спа ROYALTHAI.
— Горная вода Алтая «Шамбала» (ООО «Лаки Кэпитал»).
— VERA SHASHERINA.
— Агентство недвижимости «Вместе».
— Рекламное агентство «Реклама Онлайн».
— Отель «DOMINA NOVOSIBIRSK»
— Офтальмологический центр «Глазка»
— Сервис по доставке цветов «Цветы Афродиты»
— Гастроном «Богдановский»
— Транспортная компания «Муравьеф»
— ООО «Точка опоры», юридические услуги для бизнеса
— «ВМЕСТЕ!» Event Group, ООО "ВЭЙВ"
— АО «Инвестиционная компания "ФИНАМ"»
— Сеть магазинов «Активный отдых»
— «Honka», компания по строительству деревянных домов, официальный представитель в г. Новосибирске
— ИП Шипулина Татьяна Александровна
— Рекламное агентство «СибАрт Продакшн».