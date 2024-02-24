Сибирячки могут принять участие в фотоконкурсе «Девушки в погонах»

Медиахолдинг «Сиб.фм Group» приглашает сотрудниц силовых структур из Новосибирской области участвовать в конкурсе.

Мы хотим отметить не только красоту девушек, выбравших сложную профессию, но и их преданность службе, достоинство и мастерство. Подать заявку могут сотрудницы любых силовых структур, даже на пенсии. Женщинам необходимо прислать фотографию в рабочей форме, указать фамилию, имя, отчество, возраст, стаж, должность и звание. Важно рассказать о том, что побудило начать профессиональный путь.

Подать заявку или проголосовать за фаворитку можно по ссылке.

Голосование продлится до 7 марта 2024 года. Итоги подведём в Международный женский день.

Анонсирование фотоконкурса будет производиться:

— ежедневно в четырёх и интернет-порталах медиахолдинга «СибФМ Group»: «СибФМ», «АиФ-Новосибирск», «МК в Новосибирске» и «BFM-Новосибирск»;

— ежедневно в группе «ВКонтакте» и Telegram-канале «Сиб.фм»;

— еженедельно в газетах «МК-Сибирь» и «АиФ на Оби».

Победительница фотоконкурса получит:

— видеосюжет от «СибФМ Group», который будет опубликован в YouTube-канале медиахолдинга, в группе во «ВКонтакте» портала «Сиб.фм», а также на всех новосибирских сайтах медиахолдинга;

— интервью, напечатанное в газетах «МК-Сибирь» и «АиФ на Оби».

Кроме того, десять участниц, набравших наибольшее количество лайков, появятся на экспозициях фотовыставки от «СибФМ Group», которая пройдёт в новосибирском метрополитене.

По дополнительным вопросам обращайтесь по номеру +7 953 867-33-37 или на почту marketing@sib.fm.