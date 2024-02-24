В Новосибирске детей начнут принимать в первый класс с 1 апреля

В городском департаменте Новосибирска определились с датой начала приёма детей в 1 класс.

В 2024 году запись учеников в первый класс начнётся 1 апреля. Для тех, кто не проживает на закреплённой территории, эти сроки передвинутся на июль. Об этом сообщили в департаменте образования Новосибирска.

В каждой конкретной школе график приёма документов должен будет опубликован на информационном стенде. Подать заявление родители смогут на сайте Госуслуг.

В дальнейшем родители должны будут принести оригинал заявления. Также в мэрии Новосибирска напомнили, что ребёнок имеет право на приоритетное зачисление в школу, где учатся его братья и или сестры. Места в школах с интернатами предоставляются внеочередно детям прокуроров, судей и сотрудников Следственного комитета.

Напомним, в прошлом году запись в 1 классы также стартовала 1 апреля. И только за одни сутки в Новосибирской области родители подали 10 тысяч заявлений. В результате портал Госуслуг был сильно перегружен, а система выдавала сбои.