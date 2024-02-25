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общество

Для замены водопровода за 5,1 млн рублей в Новосибирской области ищут подрядчика

Фото: ru.freepik.com

Заявки принимаются до 1 марта 2024 года.

На сайте госзакупок появилась информация о том, что администрация Верх-Тулинского сельсовета в Новосибирской области ищет подрядчика для ремонта водопроводной сети на одной из улиц поселка.

По документу, подрядчику необходимо будет приобрести материалы, прости земляные работы и заменить водопровод на улице Экспериментальная база. Срок работ — до 30 апреля 2024 года.

После исполнения контракта подрядчик должен предоставить 10-летнюю гарантию на выполненные работы.

Их оценили в 5 100 388 рублей.

Напомним, что станция метро «Спортивная» в Новосибирске не прошла госэкспертизу.

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Нина Раневская
Журналист

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