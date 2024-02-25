Для замены водопровода за 5,1 млн рублей в Новосибирской области ищут подрядчика

Заявки принимаются до 1 марта 2024 года.
На сайте госзакупок появилась информация о том, что администрация Верх-Тулинского сельсовета в Новосибирской области ищет подрядчика для ремонта водопроводной сети на одной из улиц поселка.
По документу, подрядчику необходимо будет приобрести материалы, прости земляные работы и заменить водопровод на улице Экспериментальная база. Срок работ — до 30 апреля 2024 года.
После исполнения контракта подрядчик должен предоставить 10-летнюю гарантию на выполненные работы.
Их оценили в 5 100 388 рублей.
Напомним, что станция метро «Спортивная» в Новосибирске не прошла госэкспертизу.