Как заниматься благотворительностью: рассказала предприниматель из Новосибирска

Бизнесменам из Новосибирска посоветовали, как следует заниматься благотворительностью.

Предприниматель и общественный деятель Маргарита Былинина рассказала издательству BFM-Новосибирск, как экологично начинать благотворительную деятельность.

По ее словам, в первую очередь, в компаниях при участии в благотворительности не нужно стесняться говорить о том, кому и какие ресурсы они жертвуют. Благотворительную активность стоит начинать после утверждения бюджета и плана стратегии.

Также лучше освещать информацию о старте реализации на официальном сайте, в социальных сетях компании и СМИ.

В случае если после этого деятельность не приносит никаких результатов, то необходимо скорректировать стратегию.

Напомним, что в Новосибирске планируют построить новую школу на 1 100 мест.