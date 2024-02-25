Людей с листовками о выборах президента заметили в Новосибирске

Проект стартовал 17 февраля.

Новосибирцы заметили людей, которые ходят по подъездам многоквартирных домов и стучат во все квартиры. Выяснилось, что это члены участковых комиссий. Обходы проходят в рамках проекта «ИнформУИК», который направлен на информирование избирателей о предстоящих выборах президента России. В нем задействованы 6 777 членов 1 804 участковых комиссий.

«Обходчики прошли больше 20% домохозяйств. Избиратели с интересом слушают информацию о выборах Президента России. 78% избирателей региона готовы принять участие в выборах», – рассказали в Избирательной комиссии Новосибирской области.

«ИнформУИК» стартовал 17 февраля и будет продолжаться до 7 марта.

Напомним, что в Новосибирске печатают бюллетени на мартовские выборы президента.