Маркетплейсы рассказали, что заказывают новосибирцы чаще всего

Пик продаж пришелся на ноябрь 2023 года.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу Wildberries, стало известно, что новосибирцы покупают на маркетплейсах чаще всего.

Так, с апреля 2023 года по январь 2024 жители Новосибирской области чаще заказывали футболки, платья, брюки, нижнее белье, носки, книги, шампуни, учебники.

Также новосибирцы часто приобретали куртки, джинсы, смартфоны, ботинки.

Пик продаж пришелся на ноябрь 2023 года, а в декабре объем заказов немного уменьшился.

Напомним, что стало известно, какое место по стоимости билетов занимает Новосибирский зоопарк.