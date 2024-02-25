«Мы будем расстреливать»: в школьные чаты Новосибирска поступили угрозы расправы над детьми

Школы в Новосибирске работают в штатном режиме.

Родители школьников в Новосибирске стали получать сообщения со ссылкой на телеграм-канал, где неизвестный угрожает прийти с оружием в торговые центры и школы и расстрелять людей.

«В этих местах произойдёт расстрел детей!! Нас может быть как и 5 человек, так и 25, нам не страшно, полиция не может нас поймать. Мы будем расстреливать вас вам будут перерезать глотки вы будете уничтожены в своих школах. Дата: 26.02.24 Новосибирск. Я войду в историю!! Очищение скоро сбудется!!» – говорится в сообщении неизвестного.

Администрация средней образовательной школы №220 рассказала Горсайту, что данная информация находится на контроле и все материалы переданы в оперативные службы. Сама администрация следит за происходящим и принимает необходимые меры.

«Подобные угрозы были, есть и будут. Каждая изучается специалистами. Виновных находят и наказывают. Данная ситуация не будет исключением. Персонал школы и дети обучены и проходят регулярные тренировки по правильному и безопасному поведению в различных чрезвычайных ситуациях», – рассказали руководители образовательного учреждения.

Уточняется, что школы в Новосибирске работают в штатном режиме.