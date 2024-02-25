Новосибирская областная больница ищет подрядчика для клининга за 16,2 млн рублей

Областная больница в Новосибирске ищет подрядчика для проведения уборки в течение года.

ГБУЗ НСО «ГНОКБ» (Новосибирская областная больница) объявила конкурс для поиска подрядчика уборки помещений. Заявка опубликована на сайте госзакупок, обратил внимание Сиб.фм.

Как сказано в технической документации, подрядчик будет должен проводить уборку в нескольких отделениях: на Немировича-Данченко, 130 (отделение платных услуг и акушерский корпус), Немировича-Данченко, 128 (взрослая поликлиника), Немировича-Данченко, 126 (областной центр контактной коррекции зрения).

В контракте указано, что общее количество квадратных метров, подлежащих влажной уборке составляет: окон — 4315,6; витражей – 922,5; жалюзи – 1313.

Общее количество мебели, подлежащей уборке и полировке составляет: столы офисные – 553 шт., стулья офисные – 503 шт., стулья для посетителей — 1592, шкафы гардеробные — 216 , шкафы для документов – 513 шт. Также общее количество полов, подлежащих химической очистке и нанесению мастики составляет 479,5 квадратных метров.

Начальная стоимость контракта — 16,2 миллиона рублей. Подрядчик будет оказывать услуги по уборке помещений с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года.