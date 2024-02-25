Республика Кабо-Верде выпускает марки с изображением спортсмена из Новосибирска

Марки с изображением спортсмена из Новосибирска выпустит республика Кабо-Верде.

Как сообщает портал VN.ru, спортсмену из Новосибирска Роману Власову, двукратному Олимпийскому чемпиону, трёхкратному чемпиону мира и победителю Индивидуального кубка мира по борьбе-2020, четырёхкратному чемпиону Европы, победителю Летней Универсиады-2013 в Казани и двукратному чемпиону России, в Республике Кабо-Верде посвятили три почтовые марки.

Уточняется, что первую марку выпустили на Мальдивских островах в 2017 году номиналом 20 мальдивских руфий, вторая марка вышла в Сент-Винсенте и Гренадинах в 2020 году номиналом 10 центов и третья марка Кабо-Верде номиналом 400 эскудо выпущена в рамках Чемпионата мира по борьбе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске побит рекорд посещаемости соревнований хоккейных команд МХЛ.