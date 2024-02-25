СГК планирует потратить на спецтехнику для Новосибирска 200 миллионов рублей

Поставщика уже ищут.

Как сообщается в телеграм-канале СГК, в 2024 году для работы на теплосетях в Новосибирске СГК хочет закупить 24 единицы спецтехники.

«В арсенале появятся: три новых автокрана, восемь экскаваторов, четыре самосвала «Камаз» и девять грузопассажирских «ГАЗелей». Обновленный автопарк позволит теплоэнергетикам более оперативно выполнять работы», — гласит пост.

Всего на новую спецтехнику планируют потратить 200 миллионов рублей.

Помимо этого, энергетики отремонтируют в 2024 году 103 единицы оборудования на пяти ТЭЦ в регионе на общую сумму 4,3 миллиардов рублей.

Напомним, что в Новосибирске планируют построить новую школу на 1 100 мест.