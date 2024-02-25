Станция метро «Спортивная» в Новосибирске не прошла госэкспертизу

Власти Новосибирска пока не прокомментировали информацию.

Как сообщает телеграм-канал «Сибирский экспресс» со ссылкой на свой источник, станция метро «Спортивная» в Новосибирске снова не прошла государственную экспертизу, которая нужна для сдачи объекта в эксплуатацию.

По некоторым данным, отказ связан с ситуацией с электроснабжением на объекте.

В данный момент власти Новосибирска пока не прокомментировали информацию.

Напомним, что станция метро «Спортивная» стала единственной построенной в городе за последние 12 лет. Ее планировали открыть 1 сентября 2022 года, но из-за доработок в проектной документации, замены оборудования дату переносили несколько раз. Как рассказал исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов, на станции метро «Спортивная» начались пуско-наладочные работы, и в скором времени ее могут ввести в эксплуатацию.