В 93 года умер народный артист РСФСР Владимир Гуляев

Он поставил более 160 спектаклей.

25 февраля в 93 года скончался режиссер, актер и бывший художественный руководитель Коми-Пермяцкого драматического театра Владимир Гуляев. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Владимир Гуляев был народным артистом РСФСР, заслуженным деятелем искусств РСФСР, лауреатом Государственной премии имени Константина Станиславского и национальной театральной премии «Золотая Маска».

27 февраля в Перми состоится церемония прощания с режиссером.

Напомним, что Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию с инсультом.