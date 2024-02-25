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25.02.2024 22:27
общество

В 93 года умер народный артист РСФСР Владимир Гуляев

Фото: Коми-пермяцкий национальный драматический театр

Он поставил более 160 спектаклей.

25 февраля в 93 года скончался режиссер, актер и бывший художественный руководитель Коми-Пермяцкого драматического театра Владимир Гуляев. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Владимир Гуляев был народным артистом РСФСР, заслуженным деятелем искусств РСФСР, лауреатом Государственной премии имени Константина Станиславского и национальной театральной премии «Золотая Маска».

27 февраля в Перми состоится церемония прощания с режиссером.

Напомним, что Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию с инсультом.

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Нина Раневская
Журналист

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