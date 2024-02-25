В Доволенском районе Новосибирской области прошли соревнования по лыжным гонкам

В соревнованиях на приз депутатов Законодательного Собрания НСО Сергея Гайдука и Ярослава Фролова приняли участие сборные команды Каргатского, Убинского, Чулымского, Доволенского районов и села Быструха Новосибирской области.

Почётным гостем на соревнованиях стал депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Игнатoв.

Ещё летом в Доволенском районе открыли спортивный центр и долгожданную лыжероллерную трассу. «Снаряжения для наших спортсменов, конечно, не хватает», — рассказывают тренеры и родители.

Поэтому 24 февраля, в день проведения лыжной гонки, «Детско-юношеская спортивная школа» Доволенского района получила в подарок от депутата Госдумы Виктора Игнатoва лыжероллеры, которые так необходимы юным чемпионам для проведения тренировок и участия в соревнованиях.

«Поздравляю участников лыжной гонки, болельщиков и всех присутствующих с этим традиционным событием! Сегодня я приехал с почётной «миссией». Как и было обещано, привёз вам новые лыжероллеры, теперь заниматься спортом будет ещё эффективней и интересней», — сказал Виктор Игнатoв.

Участники и победители соревнований получили кубки, медали и памятные подарки, зарядились позитивом, энергией и получили огромное удовольствие.