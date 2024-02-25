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проиcшествия

В Новосибирске пропал 43-летний мужчина в черной куртке

Фото: «ЛизаАлерт»

Он пропал 5 февраля.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЛизаАлерт» опубликовали информацию о том, что в Новосибирске 5 февраля 2024 года пропал 43-летний Андрей Перегудов.

Приметы: рост 187 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Одежда: предположительно черная куртка до колен, серые джинсы, серый свитер, черные ботинки.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам 112 или 8 800 700-54-52.

Напомним, что в Новосибирской области ребенок зажег свечу на балконе и устроил пожар.

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Нина Раневская
Журналист

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