В Новосибирске пропала 11-летняя девочка с сумкой через плечо

В Новосибирске разыскивают 11-летнюю Александру Попову.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “Лиза Алерт” волонтеры разместили информацию о пропаже Александры Поповой 11 лет, которая ушла из дома 24 февраля в неизвестном направлении.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, телосложение нормальное, цвет глаз зеленый, волосы темно-русые.

Одежда пропавшей: черная куртка с капюшоном, черные болоньевые штаны, фиолетовая кофта, фиолетовые полусапожки, фиолетовая шапка и шарф.

С собой у девочки была сумка через плечо.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам 112 или 8 800 700-54-52.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пропал брат супруги блогера Яна Топлеса.