В Новосибирске школьники вышли на лед под Димитровским мостом

Возраст детей — 11-12 лет.

Как сообщается в группе «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» во «ВКонтакте», 25 февраля в 15:16 на телефон оперативного дежурного поступила информация, что в Новосибирске под Димитровским мостом на реки Обь ходят трое детей и долбят лед ногам.

На место происшествия выехал водный экипаж спасателей. Очевидец, который отправил видео, пытался окликнуть детей, но они не реагировали.

«Дети, увидев приближающийся экипаж спасателей побежали на территорию Ясного берега, где скрылись во дворах( подъезде) Спасателями МАСС проведена разведка, опрошены люди во дворе. Личности детей установлены. Возраст детей 11-12 лет», — гласит сообщение.

Напомним, что в Новосибирске микроавтобус баскетбольного клуба сбил 9-летнего мальчика.