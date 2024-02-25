В Новосибирской области ожидается потепление до -2 градусов

Потепление до -2 градусов ожидается в НСО.

По данным синоптиков “Яндекс Погода”, с понедельника, 26 февраля, днем ожидается от -8 до -11 градусов. Однако ночью температура воздуха будет до -21 градуса холода.

Уже в пятницу, 1 марта, в Новосибирске ожидается самый теплый день — температура воздуха составит до -3 градусов. Об этом указывают данные сайта Gismeteo. Но ночью вновь ожидается похолодание до -19 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске на месяц ограничат движение по улице Писарева.