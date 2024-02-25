В новосибирском зоопарке прошло показательное кормление бурых капуцинов

Группа бурых капуцинов содержится в зоопарке с 2015 года.

Видео с показательным кормлением бурых капуцинов опубликовали в группе «Новосибирский зоопарк» во «ВКонтакте».

Уточним, что бурый капуцин (примат) является одним из крупнейших представителей своего семейства.

Они проживают в Южной Америке: в Бразилии, Гайане, Суринаме, Венесуэле, Боливии и Французской Гвиане. Вид также внесен в Международную Красную Книгу, в Приложение II о международной торговле.

Напомним, что стало известно, какое место по стоимости билетов занимает Новосибирский зоопарк.