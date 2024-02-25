сегодня
25 февраля, 19:10
пробки
2/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 92.75 | eur 100.4
сегодня
25 февраля, 19:10
пробки
2/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 92.75 | eur 100.4
сегодня 17:09
общество

В поселке НСО в полном составе уволился отдел по развитию Молодежной политики

Фото: ru.freepik.com

Жители Новосибирской области высказались по поводу ситуации.

В администрации Краснообска, поселок в Новосибирской области, в полном составе уволился отдел по развитию Молодежной политики и спорта.

В социальных сетях новосибирцы начали высказывать свое мнение по поводу ситуации. Некоторый связывают это с увольнением районного депутата.

Напомним, что новосибирцы заметили людей, которые ходят по подъездам многоквартирных домов и стучат во все квартиры. Выяснилось, что это члены участковых комиссий. Обходы проходят в рамках проекта «ИнформУИК».

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в