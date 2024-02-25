В поселке НСО в полном составе уволился отдел по развитию Молодежной политики

Жители Новосибирской области высказались по поводу ситуации.

В администрации Краснообска, поселок в Новосибирской области, в полном составе уволился отдел по развитию Молодежной политики и спорта.

В социальных сетях новосибирцы начали высказывать свое мнение по поводу ситуации. Некоторый связывают это с увольнением районного депутата.

Напомним, что новосибирцы заметили людей, которые ходят по подъездам многоквартирных домов и стучат во все квартиры. Выяснилось, что это члены участковых комиссий. Обходы проходят в рамках проекта «ИнформУИК».