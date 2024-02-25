В Сибири вскрыли тайник с оружием и украшениями на 1 млн рублей у наркоторговцев

Тайник с оружием и украшениями на один миллион рублей вскрыли в квартире братьев-наркоторговцев в Томске.

По данным “ЧП Новосибирск” социальной сети “ВКонтакте”, сотрудники полиции и Росгвардии в ходе обысков нашли у ранее судимых братьев 54 свертка с наркотиками и травматический пистолет с патронами, а также золотые украшения на общую сумму 1 миллион рублей.

Сейчас в отношении задержанных возбудили уголовное дело.

Напомним, что в Новосибирске трех мигрантов приговорили к 9 годам колонии за наркотики.