Банки конкурируют за зарплатных клиентов

К 2026 году ВТБ планирует увеличить количество зарплатных клиентов на обслуживании как минимум на 40%, с сегодняшних 8 до 11 млн человек.

Об этом в рамках «Стратегической недели ВТБ» рассказал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.По словам Георгия Горшкова, рынок зарплатных проектов очень конкурентный, поэтому их развитие станет для банка одной из принципиальных задач.

«В этом году мы намерены перестроить работу с компаниями — работодателями, сместив акцент со стандартных продуктов на индивидуальные запросы и потребности организаций. Так, для активных клиентов, которые регулярно получают зарплату или переводят ее на счета, планируется отменить комиссии за услуги в устройствах самообслуживания и по всем переводам по номеру телефона через СБП в сумме до 1 млн рублей в месяц», — сообщил Горшков.

По итогам 2023 года число зарплатных клиентов на обслуживании в банке достигло 8 млн человек. Сотрудники 100 тысяч компаний выбрали карты банка для получения регулярных выплат от работодателя (рост за год – на 10%) – только в минувшем году сумма зарплатных начислений превысила 5,4 трлн рублей.