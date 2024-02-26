Более 1200 спортивных объектов было создано в Новосибирской области за 5 лет

В Новосибирской области количество инфраструктурных объектов для занятий спортом в период с 2019 по 2023 год возросло на 1268 объектов, более 200 объектов создано в 2023 году.

За период реализации нацпроекта «Демография», инициированного Президентом Российской Федерации, динамика прироста спортивных сооружений увеличилась в 2,5 раза по сравнению с прошлой пятилеткой.

«Сегодня отрасли спорта как никогда уделяется большое внимание. Это связано с новой государственной политикой, с теми задачами, которые нам приходилось решать и в условиях пандемии, и в условиях санкций. Безусловно, огромный скачок в развитии мы видим в рамках реализации национального проекта «Демография». Помимо этого, с 2019 года по инициативе Президента РФ реализуется федеральный проект «Спорт – норма жизни» и его региональный сегмент», – подчеркнул министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Уровень обеспеченности населения спортивной инфраструктурой увеличен по сравнению с 2018 годом более чем на 14%. Прирост инфраструктуры характеризуется преобладанием открытых малобюджетных объектов шаговой доступности. В рамках реализуемого Правительством Новосибирской области регионального проекта «Спорт – норма жизни» в период с 2019 по 2023 годы оснащены оборудованием 82 площадки для подготовки и сдачи нормативов ГТО.

Также в Новосибирской области за пять лет были созданы специализированные и уникальные спортивные объекты: Центр фехтования С. Позднякова, плавательный бассейн по ул. Зорге, региональный центр волейбола «Локомотив – Арена», спорткомплекс «Александрит», ФОК «Космос», крупнейший региональный объект – Многофункциональная ледовая арена «Сибирь-Арена», завершены строительные работы в рамках реконструкции бассейна «СКА» в г. Новосибирске, бассейн «Аквин» и универсальный манеж в р.п. Кольцово, спорткомплекс «Flysurf» в р.п. Краснообск, стадион в г. Куйбышеве, спорткомплекс в г. Обь.

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов отметил важность работы с молодежью по популяризации спорта.

«Российские спортсмены не участвуют в большинстве мировых турниров, что в ряде видов спорта фактически обесценило титул чемпионов. А на российской спортивной арене, напротив, растёт конкуренция, появляются новые соревнования, изменилось качество турниров, и они привлекают всё больше зарубежных атлетов. Важно, что сейчас ведущие спортсмены находятся дома, юные воспитанники могут брать с них пример. В своё время я вырос на примере Александра Карелина и сейчас стараюсь проводить больше мастер-классов – передавать опыт детям», – подчеркнул Роман Власов.

Расширение сети современной и доступной инфраструктуры обеспечило условия для существенного роста количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом – сегодня это более половины жителей региона. С каждым днем спорт становится доступнее для всех категорий граждан: модернизируется инфраструктура, проводится множество различных соревнований и турниров для детей и взрослых, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также реализуется большое количество социальных спортивных проектов.