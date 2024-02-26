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политика общество

Джо Байден перепутал Владимира Путина и Си Цзиньпина во время выступления

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Globallookpress

Это произошло на собрании Национальной ассоциации губернаторов.

Джо Байден, президент США, во время выступления на собрании Национальной ассоциации губернаторов перепутал Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Он рассказал, что бывший президент Барак Обама просил его наладить отношения с китайским лидером.

«Я много времени провел с Си Цзиньпином. Это тот, с кем у меня полно разногласий. Когда я был вице-президентом, мой президент сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию», — сказал Байден.

После этого он сразу исправил свою ошибку.

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Нина Раневская
Журналист

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