Эксперты прогнозируют рост рынка рублевых сбережений

ВТБ намерен практически удвоить объем рублевых сбережений розничных клиентов за три года – с 6,2 до более чем 11 трлн рублей.

Число клиентов с регулярным пополнением своих счетов вырастет на 70% – до 25 млн человек. Такой прогноз дал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков в рамках Стратегической недели.

По оценке экспертов банка, в ближайшие три года рынок рублевых пассивов физлиц увеличится более, чем на треть. Сам банк намерен развиваться быстрее других игроков и нарастить этот показатель к концу 2026 года примерно вдвое, в результате чего его доля на рынке рублевых сбережений физлиц превысит 21%. Драйверами роста, в первую очередь, станут рублевые средства до востребования, объем которых на счетах клиентов вырастет в два раза к уровню 2023 года.

«За последние пять лет число клиентов, доверяющих нам накопления, выросло в три раза, и сегодня свыше 6 млн человек преумножают свои накопления с ВТБ. В рамках новой стратегии мы будем стремиться к тому, чтобы россияне хранили у нас каждый пятый рубль — предложим повышенные ставки зарплатным клиентам, пенсионерам, планируем вывести специальные продукты для состоятельного сегмента и представить вклад со ставкой, привязанной к ключевой – предложений такого уровня на финансовом рынке сегодня нет», – отметил Георгий Горшков.