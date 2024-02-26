Фильм «Мастер и Маргарита» заработал в прокате почти 2 миллиарда рублей

Фильм вышел в прокат 25 января 2024 года.
На сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) опубликовали информацию о том, что фильм «Мастер и Маргарита» заработал почти 2 миллиарда рублей по сборам в прокате.
Фильм вышел 25 января 2024 года. Бюджет проекта составил 1,2 миллиардов рублей. 6 февраля сборы в прокате превысили 1 миллиард рублей.
Главные роли исполнили супруги Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, а Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль. Он также снимался в фильме «Бесславные ублюдки».
Напомним, что новосибирский певец Митя Фомин вышел в финал в шоу «Выжить в Самарканде».