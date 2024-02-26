ГК «Расцветай» открыла продажи второй очереди в масштабном проекте в Калининском районе

Группа компаний «Расцветай» открыла продажи квартир во второй очереди масштабного проекта — квартала «На Игарской». Площадь которого — более 15 га.

Вторая очередь — три дома: два панельных 17-этажных и 23-этажный монолитный. Стоимость квартир на старте — от 3,65 млн рублей.

Квартал «На Игарской» пользуется большой популярностью у семей с детьми. Квартал «На Игарской» пользуется большой популярностью у семей с детьми. В январе этого года новоселы первой очереди получили ключи от квартир и уже приступили к ремонту.

Известный новосибирский девелопер возводит квартал по принципу «город в городе», с полноценной инфраструктурой для жизни и отдыха. На территории зарезервирован земельный участок под строительство школы. Продуктовые магазины, кофейни, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи интернет-магазинов расположены внутри квартала. Это обеспечит жителям комфорт и удобство в шаговой доступности.

Квартал «На Игарской» с полноценной инфраструктурой для жизни и отдыха. Развитая социальная инфраструктура Калининского района — еще одно из квартала «На Игарской». Остановка общественного транспорта «Игарская»», гипермаркет «Лента», «Леруа Мерлен», «Пятерочка», поликлиника, спортивный комплекс с залом для фехтования и бассейном, детские сады и общеобразовательные школы №10, №103, №219 и №211 им. Л.И. Сидоренко — все рядом. В 10-минутах езды — лесопарковая зона, с конным клубом, лыжной базой «Сосновый бор» и велнес-центр для восстановления и релакса «Мира Термы».

Для жителей квартала «На Игарской» будет создан «двор-парк». Это комфортное современное пространство для спокойного отдыха и подвижных игр, пробежек и занятий фитнесом. Оно будет вдохновлять на активный образ жизни, регулярные прогулки и разнообразный интересный досуг на свежем воздухе. А во время командных игр можно будет поближе познакомиться с соседями и найти новых друзей.

Офис продаж:

ул.Игарская,18/2

+7(383) 255-00-83

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