К новосибирским следователям обратились 800 вахтовиков, обманутых по всей России

В Следственном комитете России по Новосибирской области подсчитали, сколько не выплатила вахтовикам компания ООО «ТехВЭБ»: 800 человек не получили порядка 80 миллионов рублей.

Сиб.фм уже рассказывал историю вахтовиков, которых обманула компания ООО «ТехВЭБ». Рабочие строили железную дорогу на мысе Манорский в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края, которая должна была соединить порт и угольный разрез в Якутии. Однако в итоге под Новый год вахтовики просто остались на улице, не имея денег для того, чтобы добраться до дома.

«Я купил билеты за свой счёт на поезд, чтобы доехать до Благовещенска. Потом купил билет на самолёт и за свои деньги улетел домой. Мне не дали ни денег, ни билета. Я занимал денег, чтобы уехать с вахты, — рассказывал Сиб.фм Игорь Приходько. – Я, конечно, за всех сказать не могу, но я выезжал сам, приятель мой тоже. Нужно было искать варианты».

Вахтових из Новосибирска говорит, что не получивших зарплату за последние два месяца – порядка 300 человек. Новосибирцы (их четверо) объединились, и отправились на приём в СУ СКР по Новосибирской области.

Сиб.фм обратился в ведомство , чтобы узнать о ходе следствия. Все заявления вахтовиков со всей России были перенаправлены в Новосибирск, так как здесь зарегистрировано ООО «ТехВЭБ».

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «ТехВЭБ», — сообщили Сиб.фм в СКР.

– Как установило следствие, в период с ноября 2023 по февраль 2024 года директор общества не произвёл выплату заработной платы сотрудникам свыше двух месяцев. Около 800 работников организации не получили положенную по закону заработную плату в размере 80 миллионов рублей».

Таким образом, количество не получивших деньги вахтовиков увеличилось с 300 до 800 человек. Однако в ведомстве не уточняют: входит ли в это количество и те, кто получил «голый» оклад. Напомним, ранее Сиб.фм писал, что часть работников получили по 40 000 рублей вместо 180 000 и 200 000. Впрочем, в Следственном комитете пояснили, что все вахтовики пока не признаны потерпевшими по делу.