Летевший в Новосибирск самолет экстренно приземлился в Благовещенске

Пассажиру стало плохо.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу благовещенского аэропорта, самолет, который летел по маршруту Владивосток — Новосибирск, экстренно приземлился в Благовещенске. На борту пассажирке стало плохо.

Напомним, что в Новосибирске 26 февраля в Толмачево задержали несколько рейсов из-за сильного тумана. Не долетели три самолета. Их посадили в Барнауле. Также рейсы из Иркутска, Сургута и Москвы перенаправили на запасной аэродром.

Ранее сообщалось, что ночью 25 февраля поступила анонимная информация о том, что аэропорт Новосибирска “заминировали”.