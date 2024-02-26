Массовое ДТП на Алтае: четверо погибли, трое пострадали

ДТП произошло утром 26 февраля.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Алтайского края, 26 февраля в 8:30 на автомобильной дороге К-09 «Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан» произошла авария.

По предварительным данным, водитель 1984 года рождения на «Тойота Премио» при совершении обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Тойота Камри» под управлением водителя 1983 года рождения. После этого также произошло столкновение с «Тойота Корона Премио» под управлением водителя 1980 года рождения.

«В результате ДТП 4 человека погибли и 3 получили травмы различной степени тяжести», — пишет пресс-служба.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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