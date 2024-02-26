Новосибирский певец Митя Фомин вышел в финал в шоу «Выжить в Самарканде»

На телеканале ТНТ с 14 января стартовал второй сезон реалити-шоу «Выжить в Самарканде».

Недавно Митя Фомин нарушил правила техники безопасности в реалити-шоу «Выжить в Самарканде», в результате чего рассек палец. Травму он заметил после испытания. На съемочную площадку приехала скорая, которая забрала певца в больницу — рану пришлось зашивать. Ему также диагностировали множественный оскольчатый перелом и наложили гипс.

Несмотря на перелом, певец продолжил свое участие в проекте. Участники звездной команды в новом выпуске помогали Фомину, а также подарили иммунитет и забрали в 5-ти звездочный отель из горного лагеря.

Ведущие также пошли на уступки и в одном из испытаний уменьшили Мите количество предметов, от которых он должен был избавиться. Певец занял второе место.

«Проблема в том, что я не мог полноценно фиксировать предмет левой рукой. Одной рукой это делать невозможно, пришлось освободить руку и помогать себе левой» ─ рассказал новосибирец.

Напомним, что новосибирцы не могут вернуть деньги за сорванный концерт Zivert.