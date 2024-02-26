Певец-патриот SHAMAN снова собрал аншлаг в Новосибирске

Ставший популярным после выхода песни «Я — русский» SHAMAN в очередной раз выступил в Новосибирске.

Концерт Ярослава Дронова состоялся 25 февраля на сцене «Локомотив-Арены», вмещающей в себе пять тысяч зрителей. Билеты на мероприятие были раскуплены за несколько дней.

Прошедший концерт музыканта стал третьим в Новосибирске в наступившем году — два предыдущих были в конце января и также прошли с полным аншлагом.

Ранее мы рассказывали, что до начала представления жители Новосибирска выстроились в километровую очередь. Как сообщали читатели Сиб.фм, сам артист опоздал на свое выступление, и зрителям пришлось ждать певца.