сегодня
27 февраля, 01:31
пробки
0/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 92.63 | eur 100.1
сегодня
27 февраля, 01:31
пробки
0/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 92.63 | eur 100.1
вчера 23:04
общество

Самолет из Норильска в Новосибирск задержали из-за непогоды

Фото: Freepik.com

26 февраля в аэропорту Норильска задержали ряд авиарейсов.

«В международном аэропорту Норильск по причине неблагоприятных метеоусловий (ветер) ограничен прием и вылет воздушных судов. Объявлены длительные задержки выполнения рейсов авиакомпании «КрасАвиа», «Сибирь» и «Нордстар» в Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, село Хатанга и поселок Диксон», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В аэропортах проходят проверки, организованные Норильской, Красноярской и Новосибирской транспортными прокуратурами. Рейсы ожидают около 600 человек.

Напомним, что в Новосибирске 26 февраля в Толмачево задержали несколько рейсов из-за сильного тумана. Не долетели три самолета. Их посадили в Барнауле. Также рейсы из Иркутска, Сургута и Москвы перенаправили на запасной аэродром.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Чебыкина
Журналист

Читайте в