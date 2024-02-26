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общество

Спецоперация на Украине: последние новости о ситуации на СВО к 26 февраля

Фото: тг-канал Рыбарь

Подробности февральского воскресенья на линии боевого соприкосновения в зоне действия СВО читайте ниже.

В рамках активных действий подразделений группировки войск "Запад" на купянском направлении нанесено серьезное поражение 143-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригадам ВСУ.

На других направлениях также отмечаются значительные успехи: подразделения группировки "Юг", "Восток", "Центр" и "Днепр" оказались эффективными в нанесении ущерба вооруженным силам противника.

В ходе специальной военной операции уже уничтожено большое количество техники и личного состава ВСУ. На фоне этих событий общий баланс сил кардинально меняется на благо российских вооруженных сил.

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Александр Борисов
журналист

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