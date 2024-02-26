Станция метро «Спортивная» в Новосибирске опять не получила разрешения на ввод

Документы по новой станции метро «Спортивная» в Новосибирске не прошли проверку Главгосэкспертизы.

По данным пресс-службы администрации города, специалисты сочли внесенные в проект изменения недостаточно обоснованными. Поэтому разрешение на ввод в эксплуатацию объект пока не получил. В настоящее время сотрудники МП «МетроМиР» и субподрядчики устраняют нарушения.

Напомним, что станция метро «Спортивная» стала единственной построенной в городе за последние 12 лет. Ее планировали открыть 1 сентября 2022 года, но из-за доработок в проектной документации, замены оборудования дату переносили несколько раз. Как рассказал исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов, на станции метро «Спортивная» начались пуско-наладочные работы, и в скором времени ее могут ввести в эксплуатацию.