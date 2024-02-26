Суперкомпьютер для прогнозирования эпидемий и кризисов создали в Новосибирской области

Вычислительная система «Сергей Годунов» получила название в память об известном советском и российском математике с мировым именем.

В Новосибирске в Институте математики имени С.Л. Соболева СО РАН создали новый суперкомпьютер «Сергей Годунов». Он может повысить эффективность исследований и разработок новых технологий.

Компьютер позволяет проводить вычисления по критических важным задачам в различных сферах: использование искусственного интеллекта, в области медицинской томографии, природоподобных технологий, построения сценариев развития системы биосфера-экономика-социум, изменения климата, решения задач геофизики. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Напомним, что новосибирские ученые модифицировали фрагменты ДНК для терапии спинальной мышечной атрофии.