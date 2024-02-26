У бизнесмена из Новосибирска на Алтае конфисковали баржу

43-летний житель Новосибирска лишился водного судна за опасные перевозки туристов.

Предприниматель осуществлял перевозки людей и транспорта с помощью баржи, пришвартованной к маломерному судну. Транспортная полиция выявила опасный бизнес летом прошлого года, когда на судне находились 36 пассажиров и восемь машин.

В прокуратуре Республики Алтай рассказали, что техника не была зарегистрирована в Российском речном регистре, а у ее владельца отсутствовала лицензия на перевозку людей и опасных грузов, а также право на управление водным транспортом. На пароме не было спасательных жилетов и противопожарных средств.

Сибиряка осудили по уголовной статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Изначально предпринимателя только оштрафовали на 50 тысяч рублей, но прокурор подал апелляцию, добиваясь конфискации баржи-парома в собственность государства. Верховный суд Республики Алтай изменил приговор, удовлетворив требование надзорного органа.

Ранее мы рассказывали, что затонувшая баржа могла спровоцировать разлив нефтепродуктов в Оби под Новосибирском.