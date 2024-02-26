В Кемеровской области осудили машиниста электровоза за наезд на человека

Трагедия произошла в мае 2023 года.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Киселевский городской суд Кемеровской области постановил приговор по уголовному делу в отношении машиниста электровоза. Его признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Было установлено, что в мае 2023 года подсудимый управлял электровозом и между станциями Красный Камень и Черкасов Камень Западно-Сибирской железной дороги совершил наезд на мужчину, при этом не оповестив пострадавшего звуковым сигналом о том, что приближается поезд, и не применив экстренное торможение.

Суд назначил виновному один год лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года.

Напомним, что в сети появился список новосибирских школ, в которых угрожают устроить стрельбу.