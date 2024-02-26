В Ленинском районе Новосибирска сбили 12-летнего мальчика

Инцидент произошел 25 февраля.

Как сообщает группа «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», 25 февраля в 16:45 в Ленинском районе водитель наехал на 12-летнего мальчика.

По предварительной информации, водитель 1995 года рождения на Фольксваген Таос на улице Котовского, напротив дома 5, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на красный сигнал светофора.

В результате ДТП пострадал 12-летний мальчик. Его доставили в лечебное учреждение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что в Новосибирске микроавтобус баскетбольного клуба сбил 9-летнего мальчика.