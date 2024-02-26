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общество

В Московской области нашли пропавшую в Новосибирске 15-летнюю школьницу

Фото: Сиб.фм

Она пропала неделю назад.

Напомним, что девочка 2008 года рождения пропала 19 февраля 2024 года после того, как ушла из дома.

В момент исчезновения она была одета в черную зимнюю короткую куртку, шапку с помпоном, серые клетчатые штаны и ботинки на высокой подошве.

В связи с отсутствием информации о местонахождении девочки в течение продолжительного времени Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области было принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление представителя УМВД по Новосибирской области, девочку нашли в Московской области.

В данный момент решается вопрос о передаче девочки ее родителям.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске пропал 43-летний мужчина в черной куртке.

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Нина Раневская
Журналист

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