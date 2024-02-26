В Норильске задержали несколько рейсов из-за сильного ветра

Более 600 пассажиров ожидают своего вылета.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в аэропорту Норильска из-за сильного ветра ограничен прием и вылет воздушных судов. Задержали несколько рейсов в Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, с. Хатанга и пгт. Диксон.

Вылета ожидают более 600 пассажиров.

Напомним, что в Новосибирске 26 февраля в Толмачево задержали несколько рейсов из-за сильного тумана.

Ранее сообщалось, что летевший в Новосибирск самолет экстренно приземлился в Благовещенске.